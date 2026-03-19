◇明治安田J1百年構想リーグ第7節FC東京2ー1千葉（2026年3月18日フクアリ）明治安田J1百年構想リーグは10試合が行われ、FC東京はMF佐藤龍之介（19）の決勝点で千葉を2―1で下した。途中出場のMF佐藤龍が、決勝弾を決めた。1―1で迎えた後半35分、右サイドの野沢からの折り返しを右足で押し込み、アウェーゴール裏を沸騰させた。「点を取らなきゃいけないと思い、あそこにいつも以上の思いを持って走ったらボールが来た」