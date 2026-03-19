3月19日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市中央区水道町（歩行者妨害） ＜午後＞国道443・・・熊本市東区戸島町（スピード違反）県道・・・山鹿市南島（スピード違反）県道・・・菊池市豊間（スピード違反）国道265・・・阿蘇郡高森町高森（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における