シンガー・ソングライターのＧＡＣＫＴが１８日、都内で開かれた新規スマートフォンアプリ「ＰＯＰＯＰＯ」のサービス発表会に出席した。同アプリはカメラのいらないテレビ電話で、通話を始めるとアバターが画面上で会話を行う映像が流れる。ＧＡＣＫＴはＫＡＤＯＫＡＷＡ取締役やドワンゴ顧問などを務める川上量生氏、庵野秀明氏、西村博之氏らとともにＰＯＰＯＰＯ株式会社取締役に就任した。ＧＡＣＫＴは川上氏と約２５年