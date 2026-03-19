国内のＩＴ企業で今月、生成ＡＩ（人工知能）で他人になりすましたとみられる人物が中途採用のオンライン面接を受けていたことがわかった。インターネット上に公開されている実在の人物の顔写真や履歴書を悪用したとみられる。海外では、企業への潜入を狙った北朝鮮のＩＴ技術者によるなりすましが横行しており、専門家は「日本も対岸の火事ではない」と注意を促している。（福元理央）「生まれも育ちもアメリカなので、ちょっ