第98回選抜高校野球大会（13日間、甲子園）に出場する32校は18日、19日の開幕に備えて甲子園球場で開会式のリハーサルに参加した。DH制が初めて採用され、得点力アップが期待されるが、開会式直後の第1試合で昨夏王者の沖縄尚学と対戦する帝京（東京）の金田優哉監督（40）は、15年ぶりの聖地でロースコアの戦いに徹して「帝京魂」を見せつけると誓った。難敵撃破の青写真は明確だった。恒例の監督対談。金田監督は、昨夏王者