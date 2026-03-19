医食同源ドットコムの「ISDG花粉マスク夜用」花粉の飛散が気になる季節がやってきた。花粉症の人には症状を緩和するための自己防衛が大切になる。就寝中に着用したいという需要に応じた夜用マスク、ドラッグストアなどで購入可能な1日1回で効くタイプの点鼻薬が登場。静電気の抑制によって花粉が付きにくいブラウスも好評だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）医食同源ドットコム（さいたま市）は昨年11月に「ISDG花粉マスク夜