SNSで発表新日本プロレスの真壁刀義が18日、自身のXで結婚を報告。プロレス界を牽引してきた53歳でのビッグニュースに驚きと祝福が殺到した。真壁はXに1枚の画像を投稿。「突然のご報告となりますが、真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました。温かく見守っていただけたら幸いです」と綴った。陽気なテイストで「という堅苦しいのはここまでで、ついにこの俺様が結婚しましたとさ！でもやっぱり、これで丸くなるわ