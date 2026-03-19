SoftBankスマホ「Xiaomi 14T Pro A402XM」がAndroid 16に！ソフトバンクは18日、携帯電話サービス「SoftBank」向け5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Xiaomi 14T Pro（型番：A402XM）」（Xiaomi Communications製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」を含むソフトウェア更新を2026年3月18日（水）より順次提供開始するとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）および携帯電話ネットワ