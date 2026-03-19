◆オープン戦オリックス３―２広島（１８日・京セラドーム大阪）広島のドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（２２）＝亜大＝が１５５キロ連発で、開幕１軍へ大きく前進した。１点ビハインドの７回２死、山中の打席で初球から２球連続で１５５キロをマーク。１回３者凡退で自己最速を３キロも更新し「１５５キロ右腕になった（笑）。本当かな？って感じですけど、良かった」と胸を張った。当初は先発候補も、中継ぎとして５