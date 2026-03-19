◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３７）が、開幕ローテ入りに大きく前進した。ヤクルト戦で５回１安打無失点と好投し、これでオープン戦３登板で計１０イニング無失点と快投が続く。４番に座ったボビー・ダルベック内野手（３０）が６回に貴重な追加点となる２号ソロを放ち猛打賞をマークするなど、攻撃陣も１５安打８得点。２７日に迫った阪神との開幕戦（東京Ｄ）へ、エンジンがか