タレントのタモリ（８０）がＭＣを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」（２７日・後８時）では、「ヒット商品１００年史！」と題して昭和時代を彩った人気商品を選出する。今年は昭和元年（１９２６年）から数えて満１００年。専門家にアンケートを実施し、昭和１００年で代表的なヒット商品を１０年ごとに選出。家電、コスメ、食料品、ファッションなどさまざまなジャンルのヒット商品を通じて時代背景を読み解いていく。