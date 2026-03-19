ＮＨＫは１９日、女優の松たか子、加賀まりこが２０２６年度後期の連続テレビ小説「ブラッサム」（石橋静河主演）に出演することを発表した。松は１９９３年に女優デビュー。今年でデビュー３４年目になるが、意外にも朝ドラ初出演になる。演じるのは秘書の藤川優子。公私にわたって主人公・葉野珠（はのたま、石橋）を支えていく。松は「様々なご縁が重なって、『ブラッサム』の一員になれますこと、大変光栄に思っております