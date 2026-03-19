◆オープン戦ソフトバンク３―５中日（１８日・みずほペイペイドーム）中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）が、３１日からの本拠地開幕カードとなる巨人３連戦でデビューする可能性が高まった。この日のソフトバンクとのオープン戦に先発して、プロ入り最長となる５回２／３を４安打１失点、５奪三振とアピールした。井上監督は「堂々としたピッチングだった。俺の中では開幕ローテーションに入れていきたい」と太鼓