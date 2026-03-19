お笑いタレントの千原ジュニア（５２）が２１日、大阪・豊中市の千里ライフサイエンスセンターで開かれる「日本メディカルイラストレーション学会１０周年記念大会」に特別ゲストとして登壇する。千原は「患者として本当に知りたかったこと」をテーマに、過去のバイク事故による顔面の複雑骨折や、最近の大腿骨頭壊死症による手術体験について語る。「手術が必要です」と告げられた際の不安、医師からの説明の受け止め方、家族