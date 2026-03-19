阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が１８日、東京・八王子市内の同校で行われた卒業式に出席した。ＷＢＣに出場した兄貴分の森下から刺激を受けていたことを明かし、「自分が早く１軍に上がれるように頑張って、色々なことを聞きたいなと思います」と目を輝かせた。走攻守そろった金の卵。大学では、ドラフト１位で３球団が競合するまでに成長した。「いい意味で、プロになれると疑わずにプレーできた４年