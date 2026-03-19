テレビ朝日系で27日午後8時から放送の「タモリステーション」最新作は「なぜ日本人は熱狂した？ヒット商品100年史」と題し、昭和100年のヒット商品から時代を探る。今年が昭和元年から数えて満100年を迎える節目であることを受け、専門家にアンケートを実施。代表的なヒット商品を10年ごとに選出する。昭和元年〜10年（1926〜35）は栄養菓子グリコと髪洗ひ花王シャンプー、昭和11〜昭和20年（36〜45年）は戦時下の女性の国民服と