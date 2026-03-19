2026年秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』の出演者第3弾が発表され、1980年代の主人公・葉野珠役を加賀まりこ、珠の秘書・藤川優子役を松たか子が演じることが明らかになった。主演の石橋静河が演じる珠の人生を包み込む重要人物として、物語に深みを加える。【写真】松たか子と同時解禁…大物キャストが出演決定！同作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家をモデルに、自由を求め続けた女性の生涯を描く物語。石橋が