日本の現役最高齢ラジオDJの小林克也（84）が、俳優森田健作（76）がパーソナリティーのFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（22日午前6時30分）とニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（23日午後6時20分）の収録に参加した。今月27日の85歳の誕生日を前に絶好調の小林に、森田は「ギネスにチャレンジできるのでは」。小林は「実はギネスへの登録を申請しようという話もあったんだけど。でも、申請料に数百万円もかかるって言わ