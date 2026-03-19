MBSは19日、大阪の梅田・茶屋町エリアで都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）を6月20日・21日に開催すると発表した。【写真】豪華…『ちゃやまちアイドルパーク2026』に出演するグループごとのショットライブの“熱狂”と街を巡る“非日常”が交差する、街まるごと体験型のアイドルフェスとなる。ステージにとどまらず、歩くほどに新しい出会いが広がる、街一体型のフェス体験を届ける。出演