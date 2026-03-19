NHK大阪放送局は19日、今秋放送スタートの連続テレビ小説「ブラッサム」の出演者第3弾を発表した。ヒロイン葉野珠（はのたま＝石橋静河）と生活を共にし、公私にわたり支え続ける秘書・藤川優子を松たか子が演じる。朝ドラ初出演となる松は「さまざまなご縁が重なって、『ブラッサム』の一員になれますこと、大変光栄に思っております。静河ちゃん、そして加賀さんを見つめていけることが楽しみでなりません。出来の悪い秘書かもし