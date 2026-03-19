アメリカの情報機関を統括する国家情報長官室は、台湾有事をめぐる高市総理の国会答弁について、「日本の総理としての重大な転換を示すものだ」との認識を示しました。アメリカの国家情報長官室は18日、世界の脅威に関する年次報告書を発表し、台湾有事をめぐり「存立危機事態」になり得るとした高市総理の国会答弁について、日本の体制において「大きな重みを持つ」と分析しました。その上で、「日本の総理としての重大な転換を示