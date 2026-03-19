＜WBC：米国2−3ベネズエラ＞◇決勝◇17日（日本時間18日）◇ローンデポパークドジャース大谷翔平投手のお面をかぶったモノマネで有名な「ミニタニ」こと、お笑い芸人アキ・テリヤキが18日、日刊スポーツの電話取材に応じ、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）観戦を終えた思いを明かした。【取材・構成＝鎌田直秀】◇◇◇1次ラウンド4試合を東京ドームで、準々決勝の日本−ベネズエラ戦も米マイアミ・ローン