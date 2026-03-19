日本代表は現地３月28日にスコットランド代表と、31日にイングランド代表とフレンドリーマッチを戦う。サッカーダイジェストWebでは、18日にその遠征メンバーを予測する記事を掲載。長友佑都、板倉滉、町田浩樹、伊藤洋輝、高井幸大、遠藤航、南野拓実、久保建英ら故障で選外になると見立てた。これに反応したのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「日本は再び国民に謝罪しようとしている。これでワールドカップ優勝でき