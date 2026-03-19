防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）が開幕する。防府競輪場でのビッグレース開催は15年4月の共同通信社杯以来、約11年ぶり。初日は10〜12Rの特選と、4着までが二次予選に進出する一次予選が行われる。12Rは昨年MVPの郡司浩平が本命だ。強固なラインを形成した南関勢が中心。深谷が自慢のスピードを発揮して一気に主導権を握ると、郡司が絶妙な援護からゴール前で差し切る。3番手を固めるのは堅実な