NY株式18日（NY時間15:22）（日本時間04:22） ダウ平均46305.56（-687.70-1.46%） ナスダック22216.34（-263.19-1.17%） CME日経平均先物53845（大証終比：-1065-1.98%） 欧州株式18日終値 英FT100 10305.29（-98.31-0.94%） 独DAX 23502.25（-228.67-0.96%） 仏CAC40 7969.88（-4.61-0.06%） 米国債利回り 2年債 3.746（+0.072） 10年債 4.255（+0.057） 30年債 4.88