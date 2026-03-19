【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は「司法当局の捜査が透明性のある形で完全に終了するまで、FRBを去るつもりはない」と述べ、議長職の任期満了後も理事としてFRBに残る可能性を示唆した。