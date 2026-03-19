春の陽気が続き、雪解けが進んでいます。そんな時に気になるのが、道路に目立つごみや車や窓の砂ぼこり。ホームセンターではこうした「春の汚れ」を落とす商品が人気のようです。最高気温が８．５℃まで上がった３月１８日の札幌市内。上着を持って歩く人の姿も見られました。雪解けが進み、春の陽気と共に顔を出すのが…ツルツル路面のすべり止めに使われた大量の砂利です。札幌市内では１８日朝、道路の清掃作業が始