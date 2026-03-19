ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）はいよいよ最終日、優勝戦を迎える。尼崎でSG、G1優勝歴のある水面巧者・桐生順平が春を呼ぶ。25年のGP覇者＆MVPである桐生が最後も逃げて有終の美を飾る。G1は通算20回目、センプルカップは10年前の64周年大会以来、2度目の優勝へラストスパートをかける。機力は目立たなくてもインなら負けない。茅原は全速パワープレーか捲り差しか。桐