侍ジャパンが激闘を繰り広げたWBC名場面第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、全日程が終了した。8強敗退に終わり連覇を逃したが、日本に熱狂と感動を呼んだ侍ジャパン。大会終了を機に、今大会の名場面を振り返る。今回は侍ジャパンの絆。普段は異なるチーム同士で戦う選手同士だが、日の丸を背負って一致結束し、奮闘した。特に敗退となった14日（同15日）の準々決勝・ベネズエラ戦で象徴的