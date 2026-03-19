◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝が１７日（日本時間１８日）に米マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国に競り勝って初優勝。今大会を取材した宮内孝太記者が“ＷＢＣ熱”の高まりを「見た」。圧倒的な熱量がそこにはあった。現地の最前線で感じたのは、ＷＢＣがもはや、野球ファンのための