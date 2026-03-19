18日夕方、愛知県一宮市の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】一宮市の住宅で火災 隣の住宅の離れにも延焼 焼け跡から1人の遺体が見つかる 警察と消防によりますと18日午後5時前、一宮市萩原町で「建物から火が出ている」と近くに住む人から通報がありました。 消防車など9台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が焼け、隣の住宅の離れにも延焼。焼け跡