現日本競輪選手養成所所長の神山雄一郎氏が優勝した15年4月の共同通信社杯以来となる防府でのビッグレース。普段は1コーナーに設けられている地元選手応援ブースは今回は4コーナーに設置。桑原と清水に地元の大声援が送られる。【2R】印は地元記念で奮闘した愛媛両者を重視したが、短走路で小原佑のスピードも魅力。北勢に愛媛勢を絡めた＜1＞＜3＞＜8＞、＜3＞＜5＞＜8＞BOXは押さえる。【10R】清水は石原を3着までに残した