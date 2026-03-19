【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は18日、イラン南部ブシェール原発の敷地に17日、飛翔体による攻撃があり、原子炉から350メートル離れた施設が破壊されたことを確認したと述べた。原子炉の損傷や職員の負傷はないとし「原発や周辺への攻撃は決してあってはならない」とX（旧ツイッター）で強調した。ブシェール原発はイランで唯一の稼働中の原発。ロシアが建設を支援し、2011年に電力供給を開始した