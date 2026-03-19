高市総理は、トランプ大統領との首脳会談のため日本を出発しました。ある政権幹部は、会談の主要課題は3つと指摘します。中東情勢など、トランプ大統領の言動に世界が振り回される中、かつてないほど、世界から注目される日米首脳会談となりそうです。高市総理「我が国の立場・考えも踏まえて、しっかりと議論したいと思っております。やっぱり日本の国益はしっかりと 最大化すること」ある政権幹部は「今回の首脳会談の主要