ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、オリオールズとのオープン戦に「5番・三塁」で先発出場し、3打席連続四球だった。WBC出場からチーム合流後、初の実戦となったオープン戦。2回の第1打席は豪快なスイングで空振りをするなど、疲れを一切感じさせない振りを披露。最後は冷静に外角のボール球を見極めて四球。4回の第2打席は3ボール1ストライクから2球連続のファウルと捉えきることができなかった