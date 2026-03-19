ソニー生命の元社員が顧客およそ100人からあわせて22億円を借り入れ、半分以上を返済していないことがわかりました。ソニー生命によりますと、顧客から金を借り入れていたのは横浜支社に勤めていた元営業職員です。およそ100人の顧客に「投資をして利息をつけて返す」などと持ちかけて、合わせて22億円ほどを借り入れていましたが、12億円を返済していないということです。元職員は2023年に解雇されましたが、ソニー生命は「あくま