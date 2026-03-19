眞子さんや佳子さまをはじめ多くの女性皇族が進学東京都新宿区に所在し、中高一貫教育の私立校だ。華族女学校を前身とするが、戦前から皇族・華族以外の一般家庭の子女も在籍しており、いわゆる「良家のお嬢さん」が現在でも多い。1869年から戦後の1947年まで、日本には華族制度があった。皇族・華族子女のための官立（国立）の教育機関として華族女学校が1885年に創立された。その後、学習院女学部―女子学習院と変わり、戦後