ロシア政府関係者が参加したオンライン会議で話すプーチン大統領＝18日（ロシア大統領府提供・共同）【モスクワ共同】ロシアがウクライナ南部クリミア半島の一方的な併合を宣言してから12年となった18日、プーチン大統領は2014年にクリミアで実施した住民投票でロシアへの編入を望む意思が示されたとし「この選択は不変で、歴史の中でも重要な節目だ」と強調した。政府関係者が参加したオンライン会議で述べた。プーチン氏によ