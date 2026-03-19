沖縄出身の４人組バンド「かりゆし５８」がデビュー２０周年を迎え、このほどスポーツ報知の単独インタビューに応じた。母への愛を歌った「アンマー」で注目されたが、順風満帆ではなく試行錯誤の２０年だった。自然体が持ち味で、あえて大きな目標は掲げないスタイル。ボーカル＆ベースで、ほぼ全楽曲の作詞作曲を手掛ける前川真悟（４４）は「人間の泥臭さを不器用に伝えていきたい」と抱負を語った。（有野博幸）バンドの