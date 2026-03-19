卒業や門出を祝う春の定番ソングとして親しまれるレミオロメン「3月9日」が、3月19日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率135.9%を記録し、1位を獲得した。【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像本作は、2004年3月9日にメンバー3人の友人の結婚を祝う楽曲としてリリース。その後、俳優・沢尻エリカが主演を務めたドラマ『1リットルの涙』（フジテレビ系／2005年