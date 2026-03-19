Snow Manの阿部亮平が、不二家『ホームパイ』の新CM「ホームがいちばん。」篇に出演。24日より全国で順次オンエアされる。【写真】阿部亮平「プライベートの僕を見られているよう」新CM『ホームがいちばん。休日』篇の撮影カット新CM「ホームがいちばん。」篇は、阿部が平日と休日、それぞれのある日を家（ホーム）で過ごす様子を描いたストーリー。各シチュエーションで「ホームパイ」を食べ、そのおいしさから至福の表情