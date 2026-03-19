Snow Manの阿部亮平が、ブランドキャラクターを務める不二家『ホームパイ』の新CM「ホームがいちばん。」篇に出演する。19日、CMカットが公開されるとともに、撮影時のインタビューが到着した。【写真】阿部亮平「リラックスして臨めた」新CM『ホームがいちばん。休日』篇の場面カット新CM「ホームがいちばん。」篇は、阿部が平日と休日、それぞれのある日を家（ホーム）で過ごす様子を描いたストーリー。各シチュエーショ