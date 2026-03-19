ニホンジカの骨片（奈良文化財研究所提供）平城京（奈良市）にあった寺院の井戸跡から、平安時代のニホンジカや魚の骨片が出土したことが奈良文化財研究所の調査で分かった。寺院の僧侶らが食べた後に廃棄したごみの可能性がある。当時、僧侶が肉を食べることは禁止されていたが、病気の治療に限って認められていたという。調査した山崎健環境考古学研究室長は「平安時代の寺院での食生活が分かる貴重な資料」と話した。研究