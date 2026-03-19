中身が移し替えられたペットボトルを誤飲し、体調を崩した事例飲み終えたペットボトルに洗剤や消毒液を入れ、飲料が入っていると勘違いした家族らが誤飲し体調を崩す事故が2020年以降、少なくとも8件発生していることが19日、国民生活センターへの取材で分かった。症状の重い肺炎や入院に至った事例も。業界団体は「ペットボトルの二次利用は想定していない」として、移し替えはしないよう呼びかけている。センターによると21