日本時間の午前３時にＦＯＭＣの結果が公表され、大方の予想通りに政策金利は据え置かれた。注目の委員の金利見通し（ドットプロット）も２６年と２７年、それぞれ１回の利下げ見通しを維持している。こちらもほぼ予想通り。マイラン理事が利下げを支持し、反対票を投じた。 経済見通しについては２６年のＧＤＰ見通しは上方修正し、インフレ見通しも上方修正している。失業率の見通しは変わらずとなった。この辺はやや予想