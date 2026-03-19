三菱電機エンジニアリング（東京）は、社員を対象に「春に聴きたい歌」をアンケートした結果、1位は松任谷由実さんの「春よ、来い」だったと発表した。2位はケツメイシ「さくら」、3位はスピッツ「春の歌」だった。担当者は「卒業式や入学式での思い出の歌や、新生活を迎える期待を後押ししてくれる応援ソングが人気だった」としている。アンケートは1月、全国の社員を対象にオンラインで実施。20代〜60代の443人から回答があ