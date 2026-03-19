【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利となるフェデラル・ファンド金利の誘導目標を年３・５０〜３・７５％で維持した。据え置きは２会合連続で、年内の利下げ回数も１回の見通しを維持した。米国などによるイラン攻撃の影響で、原油の価格高騰に対する懸念が強まっており、さらに推移を見守る必要があると判断した。パウエル議長は会合後に開いた記者