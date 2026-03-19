アメリカの中央銀行にあたるFRB=連邦準備制度理事会は18日、金融政策を決める会合を開き、3.75%を上限とする政策金利の据え置きを決めました。利下げを見送るのは2会合連続です。アメリカでは原油価格の急騰でインフレの懸念が高まる一方、労働市場は減速していて、景気の悪化と物価上昇が同時に起こる「スタグフレーション」の懸念が出ていますが、FRBは現時点では政策金利を据え置き、経済の先行きを見極めることにしたものとみ