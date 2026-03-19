2025年11月に神奈川県横須賀市で開かれたダウン症の啓発イベントに登壇した酒井萌さん（公益財団法人日本ダウン症協会提供）毎年3月21日は国連が定めた「世界ダウン症の日」で、当日や前後の期間に各国で啓発イベントが開かれる。今年、米ニューヨークの国連本部で現地時間の22日に開催される会議には、兵庫県在住でダウン症がある酒井萌さん（20）が登壇し、スピーチする予定だ。モデルやアイドルとして活動する酒井さんは「日