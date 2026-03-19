米連邦準備制度理事会（FRB）本部【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は18日の連邦公開市場委員会（FOMC）で主要政策金利を3.5〜3.75％で据え置くことを決めた。維持は2会合連続。米イスラエルのイラン攻撃で原油価格が高騰しており、インフレや雇用への影響を見極める。経済見通しでは年内に1回の利下げを見込み、昨年12月時点の予測を維持。パウエル議長は自身への司法省の捜査が終わるまでは、5月の任期満了後も理